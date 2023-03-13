臻鼎-KY去年營收獲利創高 今年挑戰多擴張腳步不變

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（中央社記者江明晏台北13日電）全球PCB龍頭大廠臻鼎-KY去年營收獲利創高，每股賺15.02元，不過董事長沈慶芳表示，今年確實挑戰多，營收估持平、獲利會下降，但臻鼎-KY向來「糧草先行」勇於投資，看好長期展望。

臻鼎-KY今天召開法說會，公布2022年第4季合併財務報告，營收為新台幣529.02億元，季增5.8%，年減6.3%，稅後淨利為68.57億元，年減0.1%，歸屬母公司淨利47.05億元，年減3.4%，每股盈餘為新台幣4.98元。

累計2022全年營收為1713.56億元，年增10.5%，達成雙位數成長目標，並再創新高，4大產品應用包含行動通訊、電腦消費、汽車/基地台/伺服器及IC載板的營收皆同步成長。

臻鼎-KY去年毛利率較前一年同期增加3.6個百分點至23.3%，營業利益率較前一年同期增加2.9個百分點達13.1%，雙率雙升且創歷年新高，稅後淨利達205.35億元，年增50%，歸屬母公司淨利為141.97億元，年增47.1%，每股盈餘為15.02元，創歷史新高。

沈慶芳表示，去年營收、獲利雙創新高，各產品線也持續按計畫推進，但今年總體環境充滿挑戰，上半年將維持傳統淡季格局，預料第2季是谷底，全年營收仍力拚持平，獲利則預料會衰退。

不過，他表示，臻鼎-KY持續專注耕耘高階PCB需求，在IC載板逐步量產、汽車及伺服器板取得重要客戶高階訂單下，看好中長期穩健成長，過去臻鼎挺過像是金融海嘯等3次景氣不佳的狀況，這次一樣會「糧草先行」，勇於投資打底擴產，否則景氣好轉時會來不及準備搭上成長趨勢。

沈慶芳說，雖然短期消費電子需求尚未回溫，但公司與客戶共同開發高階產品的腳步並未放緩，包括AR/VR、低軌衛星、自動駕駛、AI的應用皆有專案進行中，為滿足客戶中長期需求，擴廠進度皆按計畫進行，深圳首座ABF廠已於2月小量量產，淮安第三園區高階HDI廠已在裝機中，高雄園區廠房在1月6日也已經完成封頂儀式。

他表示，去年臻鼎-KY全球PCB市占率由前一年的6.8%提升至7%，中長期擴張腳步不變，持續朝著「2030年超過 10%市占率」的目標前進。

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此外，因應中美貿易戰，多數台廠至東南亞拓增生產基地，臻鼎-KY坦言，目前客戶還可以接受在中國生產，但臻鼎-KY在非中國區域也有持續布局，然而PCB廠不是組裝廠，要馬上移轉不容易，涉及機電、無塵室和環保與水電穩定度，投資也很大，還需要時間布局。

沈慶芳也表示，目前內部營運和智慧製造等業務已經由臻鼎總經理李定轉負責，他則掌握大方向策略，希望再過幾年可以完全交棒。（編輯：趙蔚蘭）1120313