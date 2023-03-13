美矽谷銀行風波 駱怡君：新創籌資發展更受挑戰

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（中央社記者張璦台北13日電）美國矽谷銀行（SVB）關閉引起高度關注，王道銀行董事長駱怡君今天表示，SVB事件不至於引發金融系統危機，擴散到其他市場，但會影響新創產業的信心，在籌資、發展上，恐因此面臨更強勁的挑戰。

王道銀行今天舉辦媒體春酒，駱怡君在聯訪時被問及SVB事件，她指出，這偏向單一銀行事件，而不是金融系統整體危機；SVB過去花滿高的成本吸收存款，導致在整體操作上，少了些風險考量、比較敢衝，在經濟狀況比較不好之下，較易「翻船」。

駱怡君表示，儘管SVB規模偏大，但主要客戶集中在矽谷當地新創，而新創產業變動大，資金穩固度沒有成熟企業來得穩健，當市場、經濟狀況有些許波動，新創型公司反應會比較大。

同時，美國財政部、聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）和聯邦準備理事會（Fed）發表聯合聲明，自3月13日起，儲戶將可取得所有存款。

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駱怡君指出，這意味美方將此定位為單一事件，加上台灣金融業表現穩健，主管機關監管嚴謹，SVB事件不至於擴散到其他市場；但她認為，未來新創事業成長過程中，籌資、發展會面臨更強勁的挑戰，信心問題不會反映在銀行端，而是會對新創事業造成影響。

據金管會調查，台灣本國銀行、保險業及證券商對SVB並無曝險；基金方面，僅投信基金對SVB曝險新台幣3億元。（編輯：林興盟）1120313