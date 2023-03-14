工業富聯5G終端製造拚上半年投產 攻手機零組件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海旗下工業富聯布局中國河南濟源5G終端精密製造，預計上半年投產，今年底前估新增產能375萬套，主要研發生產新型功能材料及智慧型手機關鍵零組件。

工業富聯子公司富聯科技（濟源）在去年12月下旬與濟源市政府簽訂5G終端精密製造項目，於原有園區擴大產能，總投資規模人民幣40億元。

工業富聯於13日晚間透過微信公眾號發布訊息透露，河南濟源5G終端精密製造項目進展順利，預期今年上半年投產，預估今年底前新增產能375萬套，新增就業1萬餘人。

訊息指出，工業富聯河南濟源5G終端精密製造項目完工後，主要研發生產新型功能材料及智慧型手機關鍵零組件。

工業富聯持續擴大投資高階智慧製造和數位經濟應用，在中國廣東深圳、江西贛州、浙江杭州、浙江紹興等地持續投資布局，其中工業富聯贛州園區預計5月投產，將生產蘋果（Apple）iPhone機構件，若全產能開出，年營收有機會到人民幣300億元。

根據年報資料，鴻海集團在河南濟源市設有富泰華精密電子和福士瑞精密工業等企業。（編輯：張均懋）1120314