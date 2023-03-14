美銀行財務風暴 金管會提數據強調台灣金融有韌性

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（中央社記者謝方娪台北14日電）1月底本國銀行存款達新台幣52.58兆元，針對美國矽谷銀行（SVB）倒閉讓金融市場憂慮升溫，金管會表示，從金融業韌性指標、公司治理效能及審慎監理3面向檢視，國內金融業有足夠經營韌性。

美國矽谷銀行因資產負債管理不當，在美國40年來最猛烈升息效應發酵下，因流動性不足而遭到政府接管。台灣銀行業是否可能發生類似風暴，金管會分析，國內金融業具相當經營韌性。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會提到，金管會主委黃天牧一向相當重視金融業經營韌性，美國個案銀行和台灣銀行業無論產業結構或客群完全不同，但藉此次美國個案銀行發生的問題，金管會從3大面向檢視國內金融業經營體質。

第一是金融業韌性指標。2022年底國銀普通股權益比率為11.17%、第一類資本比率為12.48%、資本適足率為14.7%，備抵呆帳覆蓋率為910.46%、逾放比率為0.15%，流動性覆蓋比率為134.6%、淨穩定資金比率為138.27%，至於當年度國銀稅前盈餘為3919億元，創歷年新高。

童政彰表示，相比2021年底，2022年底國銀普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率全面下滑，主因去年銀行面對美國強升息、俄烏戰爭、原物料上漲等總體經濟衝擊，不過國銀資本適足比率雖呈些微下降，仍遠高於法定最低門檻。

根據金融業韌性指標，金管會評估國銀具有強韌風險承受能力、良好資產品質、健全流動性指標及穩健獲利動能。

第二面向是公司治理效能。童政彰說明，個別國銀除了會針對前30大存款戶、甚至前50大存款戶建立集中度及預警監控機制，也會持續進行流動性等壓力測試，並透過內部資產負債管理委員會定期審視存款集中度和流動性分析等。

第三面向是審慎監理。童政彰提到，金管會已建立穩健審慎監理框架，不僅國銀流動性管理規範和國際接軌，針對國銀海外曝險也建立相關控管措施，金管會並會定期審視國銀整體曝險概況，留意個別銀行異常情形。

童政彰認為，國銀面對國際情勢變化，不管是經濟面或社會面衝擊，均有相當厚實經營韌性，外界無須過度憂慮。

至於美國矽谷銀行風暴是否會影響新創事業籌資，童政彰表示，金融機構在經營韌性厚實的前提下，本來就有責任對政府支持的產業提供相關資金，金管會未來會持續鼓勵銀行在風險可控前提下，持續對新創或政府支持的中小企業、六大核心戰略產業提供營運必要資金。（編輯：潘羿菁）1120314