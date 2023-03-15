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Google、GPT-4對尬 專家：AI發展超乎預期 將取代中低階工作者
首頁 / 證券

仁寶去年每股盈餘1.67元創近3年低點 擬配息1.2元

2023/3/15 15:16
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（中央社記者吳家豪台北15日電）筆電代工廠仁寶今天公布2022年度財報，合併營收約新台幣1.73兆元，年減13%；歸屬母公司業主淨利72.88億元，年減42%；每股盈餘1.67元，為近3年低點。

仁寶董事會通過去年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.2元，配發率約72%；以今天收盤價24.25元計算，現金殖利率約4.95%。

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仁寶去年第4季合併營收為2487.06億元，受經濟環境、終端需求減緩影響，季減15%，年減32%；由於產品組合優化，加上新事業貢獻增加、自動化效率改善，第4季毛利率提升至4%，季增0.2個百分點，年增0.6個百分點；營業淨利為21.87億元，季減3%，年減44%。

仁寶去年第4季業外受利息費用及匯兌損失影響，歸屬母公司業主淨利為10.74億元，季減47%，年減66%；每股盈餘0.25元，為近11季低點。（編輯：林淑媛）1120315

#仁寶
#仁寶董事會
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仁寶
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