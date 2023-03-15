微星：筆電、顯示卡今年估持平 主機板有望小增

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（中央社記者吳家豪台北15日電）電競大廠微星今天召開法人說明會，受到總體經濟環境不佳、同業清庫存影響，預估今年筆記型電腦與顯示卡營收將與去年持平；主機板因去年基期較低，今年有望小幅成長。

微星2022全年合併營收約新台幣1804.11億元，年減10.6%；營業毛利257.28億元，年減32.7%，營業淨利106.96億元，年減46.5%，稅後淨利99.63億元，年減41.1%，每股盈餘11.79元。

微星董事會決議配發每股6.6元現金股利，以今天收盤價139元計算，現金殖利率約4.75%。

微星董事長徐祥表示，去年所有廠商庫存過高，都在清庫存，造成去年下半年營收與獲利下滑，幸好微星提早採取對策，經過3個季度努力，去年第4季底庫存已回到約2個月的健康水準，今年第1季出貨都是新產品，毛利回到正常水準。

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他指出，其他同業清庫存力道比微星大很多，很多產品幾乎對折銷售，微星因提列高於正常水準的銷貨折讓，加上促銷費用，導致去年第4季獲利表現相當不好，毛利率僅8.1%，季減4.6個百分點，營業利益率0.9%，季減3.1個百分點。

展望今年營運，徐祥表示，微星顯示卡主流產品線第1季處於缺貨，第2季輝達（Nvidia）主流產品將陸續發表，將帶動市場需求，加上今年微星準備相當多筆電新產品，對今年整體營收看法審慎樂觀。（編輯：張均懋）1120315