由田去年每股賺12.55元 今年營運估倒吃甘蔗

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（中央社記者江明晏台北15日電）AOI設備廠由田新技2022年毛利率56.31%、全年每股盈餘（EPS）12.55元，雙創下歷史新高，每股擬配現金股利8.5元，看好今年載板產品營收動能穩定，營運將倒吃甘蔗。

由田今天公告2022全年財報，毛利率56.31%、全年每股盈餘（EPS）12.55元，雙創下歷史新高，由田指出， 2022年第4季單季毛利率達58.44%也為歷年最高，由田董事會通過盈餘分配案，將分配現金股利每股8.5元，股利配發率近7成，以當日收盤價92.4元計算，殖利率達9.2%。

由田表示，近年毛利率顯著上升，因產品組合優化調整，過往公司營收偏重LCD面板相關業務，隨面板廠擴產需求自2020年起相對緊縮，提早布局、轉重高階載板、PCB與半導體三大領域，受惠5G、AI人工智慧、HPC高效能運算等高速需求仍在，目前兩岸載板檢測設備需求供需缺口仍處於擴張階段，由田在載板外觀檢查設備市占率達9成以上，通吃台灣載板大廠訂單、同時布局大陸載板廠需求。

展望2023年，由田說明，載板產品營收動能穩定，除高階載板外，伺服器、網通、汽車/電動車等需求相對有撐，帶動PCB產業2023年表現可望倒吃甘蔗，另外持續進行產品結構調整，將LCD人力調往半導體檢測設備研發，預估今年半導體相關業績貢獻可望進一步放大。

另外，因應東南亞產業聚落逐漸形成，由田穩步布局大中華區域外的銷售能量。（編輯：楊凱翔）1120315