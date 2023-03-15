智冠去年每股賺6.9元 擬配7元股息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北15日電）智冠科技今天召開董事會，通過2022年稅後淨利新台幣8.36億元，每股盈餘（EPS）6.90元，寫下12年次高。同時決議配發現金股利每股7元，以今天收盤價82.3元計算，現金殖利率8.5%。

智冠表示，去年第4季營收16.49億元，稅後淨利2.54億元，單季每股盈餘（EPS）2.10元，累計全年合併營收60.98億元，稅後淨利8.36億元，每股盈餘（EPS）6.90元。

智冠表示，遊戲通路行銷業務持續成長，並開啟多項國際級遊戲產品的緊密合作，加上子公司獲利貢獻，推動整體營運表現穩步向上。董事會也決議配發現金股利每股7元，訂定除息交易日為4月26日，除息基準日5月2日，預計5月26日發放現金股利。

智冠集團董事長王俊博表示，積極布局網路產業多元服務，各事業領域逐步奠定營運利基，創造長期經營績效與市場規模成長。集團近年致力發展數位遊戲、網路行銷廣告和金融科技三大核心事業群，建構成熟且全面的整合服務，除深耕國內市場經營，接下來也將逐步強化集團一站式服務海外落地應用，擴大市場及服務觸角。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望今年，智冠指出，MyCard數位點數及整合行銷服務穩健成長。除了積極串接全球遊戲及各類型遊戲作品，也將進一步拓展海外服務版圖，建立國內外銷售通路，提升新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南等地合作占比，透過台灣靈活且具創意的特色化網路服務開啟全球合作。

智冠表示，子公司中華網龍除了自有產品研發，也會持續運用豐富的IP創作資源，透過IP授權、合作開發及新創扶植等多元合作模式，讓每代IP遊戲能夠不斷累積玩家規模，更加貼近市場趨勢。（編輯：楊凱翔）1120315