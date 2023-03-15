亞太地區營收成長最快前500企業 台灣15家入列

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（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）英國「金融時報」今天發布2023亞太地區高成長企業排名，有500家企業入榜。台灣方面有15家企業入列，排名最高的來自金融科技產業，數量最多的則是資訊科技和軟體業。

排名最高的台灣企業是新愛世科技（Alpha Intelligence Global），排名第163。

其他入列前500名的台灣企業依序是凱鈿行動科技（Kdan Mobile Software，第169名）、串串零售雲（Kabob Retail Cloud，第187名）、保瑞藥業（Bora Pharmaceuticals，第219名）、晶心科技（Andes Technology，第299名）。

另外SurveyCake，第345名、昕力資訊（TPI software，第368名）、義隆電子（ELAN，第379名）、momo購物網（第383名）、亞信電子（Asix Electronics，第400名）、杰力科技（Excelliance MOS，第434名）、晶碩光學（Pegavision，第454名）、圓剛科技（AVerMedia，第478名）、閎康科技（MA-tek，第493名）、嘉澤端子（LOTES，第495名）。

「金融時報」（Financial Times）今年是第5年發布亞太地區高成長企業排行榜。「金融時報」指出，營收成長最快的前500家企業仍以科技業為大宗，占總數量約26%；不過，隨著亞太地區本地收入和外國投資金額上升，進入排行榜的企業產業類別也較往年多元。

2023年排名納入的是營收在2018至2021年期間成長最快的亞太地區企業。調查執行時間為2022年6月至2023年1月。

「金融時報」分析，美、中之間的地緣政治緊張促使企業和投資人將資金自中國轉往東南亞。聯合國的統計數據顯示，2021年，亞太地區外國直接投資額成長44%，總金額達1750億美元。

「金融時報」指出，亞太地區高成長企業排名未納入中國，因為「數據核實困難」。排行榜篩選條件之一是企業總部位於澳洲、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加玻、南韓、台灣、泰國或越南。

儘管整體而言，亞太地區的投資吸引力上升，「金融時報」提到，區域內許多經濟體仍未擺脫「高風險市場」的名聲。

進入排行榜、且排名耀眼的，前3名以來自日本、南韓、新加坡等發達經濟體的企業為主。日本有136家企業入列，南韓有78家，新加坡則是75家，印度以73家緊追在後。

排名前10的企業中，以3家來自新加坡最多，接著是澳洲和印度的2家，南韓、香港、泰國各有1家企業搶進前10名。新加坡能源相關企業包辦排行榜前兩名。

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「金融時報」說明，企業參與2023年排名的門檻條件包括年複合成長率（CAGR）達16.3%；2018年營收至少達10萬美元、2021年營收至少達100萬美元；2018至2021年營收成長主要源於企業本身的營運創收；必須是獨立運作的公司，而非子公司或分支。

「金融時報」指出，並非所有營收成長快速的企業都參與排名，因為部分企業選擇不公開詳細的財務或營收資料、或基於其他理由不願參加。企業提供的所有資訊都經數據分析公司Statista核實和深入研究。（編輯：韋樞）1120315