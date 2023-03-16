期交所洽美國二大交易所 談費城半導體指數授權

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）台灣期貨交易所董事長吳自心率團參加美國期貨業協會（Futures Industry Association, FIA）年會，與芝加哥商業交易所集團（CME Group）及那斯達克交易所（Nasdaq）洽談費城半導體指數授權。

期交所今天上午透過新聞稿指出，吳自心與Nasdaq及CME就費城半導體指數授權進行洽談，兩交易所對指數授權案抱持正面肯定態度，並對期交所推出新台幣計價費城半導體指數期貨樂觀其成。

期交所表示，費城半導體指數具話題性、曝光度高，成分股如輝達（Nvidia）、超微（AMD）、美光（Micron）及英特爾（Intel）等半導體和電子公司。期交所表示，半導體是台灣重要產業，且交易人偏愛科技與半導體類股，加上國內ETF相關商品已有一定規模，期貨商品具發展利基。

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期交所指出，2017年與CME達成合作，取得道瓊工業平均股價指數（DJIA）及標普500（S&P500）指數授權，推出道瓊及標普500指數期貨。

2019年期交所與Nasdaq及CME簽署三方授權契約，取得Nasdaq 100指數授權，推出Nasdaq 100期貨，成為美國境外第一家掛牌Nasdaq 100期貨，也是同時掛牌美國道瓊期貨、標普500期貨及Nasdaq 100期貨3檔商品的交易所。去年Nasdaq 100期貨日均量超過5000口，成為美國以外最活絡海外市場。（編輯：張均懋）1120316