路透：鴻海搶下AirPods訂單 將在印度設新廠組裝

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（中央社台北16日綜合外電報導）路透社引述兩名知情人士報導，鴻海成功拿下蘋果公司（Apple）AirPods訂單，並計劃砸下2億美元在印度建廠生產這款無線耳機。

這筆訂單將使鴻海首度成為AirPod供應商，也凸顯這家全球電子產品代工龍頭為了進一步將生產線從中國轉移到其他地區所做的努力。目前全球約7成iPhone由鴻海負責組裝，AirPods則由中國數家供應商負責生產。

一名消息人士表示，鴻海將在印度南部泰倫加納省（Telangana）投資逾2億美元，建造一座全新的AirPod工廠。目前尚不清楚蘋果這筆AirPod訂單價值多少。

因為此事尚未公開而要求匿名的這名消息人士說，由於利潤相對較低，鴻海高層曾為是否要接下AirPods訂單討論了好幾個月，但最終選擇繼續爭取這筆訂單，以強化和蘋果的關係。

消息人士說：「如此一來，我們才有更多機會拿下他們的新產品訂單。」

這名消息人士還說，鴻海是應蘋果要求，決定在印度設廠生產AirPods。鴻海子公司鴻騰精密科技計劃今年下半年在泰倫加納省開始建造新廠，最快於2024年底投入生產。

另一名熟知內情的消息人士也說，鴻騰精密科技將在印度生產AirPods，但未提供更多細節。

鴻海拒絕對此發表評論。蘋果也未立即回應媒體置評請求。

蘋果和其主要供應商持續將生產線移出中國，去年嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制擾亂了鴻海最大的iPhone組裝廠。他們也在尋求避免美中貿易摩擦升級對企業造成的潛在打擊。

鴻海昨天表示，將擴大在中國以外地區的投資，以滿足客戶需求，並降低對在中國生產的依賴。

目前還不清楚鴻海生產AirPod的計畫，是否會對立訊精密等目前的AirPod供應商造成影響。

立訊尚未回復路透社的置評請求。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120316