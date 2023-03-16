保瑞去年每股賺18.52元 擬配息8元配股3元

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）保瑞藥業今天公告，2022年合併營收新台幣104.9億元，年增114%，每股盈餘（EPS）18.52元。董事會決議配發每股現金股利8元、股票股利3元，創下保瑞自成立以來盈餘分派最高金額。

保瑞2022年營業利益19.2億元，稅後淨利14億元、年增87%；EPS為18.52元，年增84.46%。

保瑞表示，在委託研發暨代工製造服務（CDMO）部分，去年成功獲得17個新客戶訂單、26個新產品委託保瑞集團代工製造，其中包含去年7月起正式接手的保瑞生技大分子業務。受惠全球各國不同的法規要求、各種處方製劑的技轉門檻，使醫藥產業的CDMO業務客戶黏著度較高，新客戶及新產品營收貢獻預期將持續發酵。

保瑞表示，去年9月正式併購安成藥業後，讓西藥業務與保健品銷售範圍迅速拓展至美國市場，進一步帶動美國市場營收貢獻占銷售業務比重來到9成。另外，子公司保瑞聯邦，在整併原歸屬於集團母公司西藥部門後，大幅提升其產品組合競爭優勢，強化整體成長動能。

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保瑞董事長盛保熙指出，2022年毛利率27.8%，較前一年度下滑，主要因安成藥業去年度以代理產品與授權學名藥等毛利相對較低產品為大宗。今年1月下旬起自有藥證、自行生產的胃食道逆流用藥已於美國市場上市，自有產品銷售將不需要再支付授權相關權利金及分潤，預期能大幅提升今年產品組合的毛利表現。

盛保熙表示，保瑞長期目標為全球前十大CDMO藥廠，去年的兩大合併案，使保瑞成為台灣第一家同時擁有小分子CDMO全球代工營運實績，可加速布局大分子抗體藥物與細胞及基因治療領域，在一站式CDMO服務的完整度與市場規模，已躍升台灣領先地位。（編輯：楊蘭軒）1120316