夏普在台成立研發中心 台灣今年拚成長25%

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台灣夏普總經理張凱傑表示，今年在土城成立海外研發中心，也加碼行銷預算，力拚台灣市場逆勢成長25%，成為日本以外的示範點，壯大海外市場。中央社記者江明晏攝 112年3月16日

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（中央社記者江明晏台北16日電）鴻海入主日本夏普（Sharp）後，相當看重台灣市場，台灣夏普總經理張凱傑今天表示，今年在土城成立海外研發中心，也加碼行銷預算，力拚台灣市場逆勢成長25%，成為日本以外的示範點，壯大海外市場。

鴻海自2016年入主日本夏普（Sharp），在台灣市場深耕多年，張凱傑受訪時表示，日本夏普品牌今年迎接111年，在日本市場發展相對成熟，海外市場則有很大的成長空間，將打造台灣市場成為其他海外市場的示範點。

他表示，今年農曆年後，夏普海外白色家電研發中心正式在土城成立，將致力加強白色家電開發，加速日本產品引進台灣的速度、讓日本產品在台灣更接地氣，同時放眼日本以外的所有海外市場，成為夏普擴大與優化海外市場的後盾。

另外，夏普在台灣市占率不低，尤其水波爐和空氣清淨機都有市場前3的地位，今年開始加碼許多行銷預算，例如近期吸引台灣球迷目光的世界棒球經典賽就看到大量的夏普廣告，而在產品端，夏普今年將擴大產品線，並導入AIoT功能，等於多箭齊發催動台灣市場油門。

他表示，夏普在台灣市場有空氣清新機、水波爐、電視等3大銷售主力，合計營收占比逾7成，今年看好大型白色家電成長動能可高達30%，廚房家電成長20%，台灣整體營收估計可成長25%，在後疫情與高通膨的時代，這個目標確實顯得相對積極。

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今年夏普最看好冰箱、洗衣機、空調等大型白色家電銷售，他表示，主要是過去夏普在這塊市場的基期低，因此看好研發端與行銷端資源挹注後，有比較大的成長幅度。

相較於疫情時的爆發性成長，疫情過後，不少家電的銷售力道確實放緩，張凱傑說，夏普空氣清淨機過去2年都有20%、30%的跳升成長，但今年首季大概只剩10%左右，回到疫情前的水準；不過廚房家電如水波爐今年還是成長15%，顯示疫情後居家自煮的趨勢還是存在，而筆電市場則受到需求暴跌影響，衰退20到30%。（編輯：蘇志宗）1120316