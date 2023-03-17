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高通新竹大樓落成啟用 明年在台採購將達3000億元

2023/3/17 11:23（3/17 11:36 更新）
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高通位於竹科的新竹大樓17日落成啟用，台積電歐亞業務暨研究發展資深副總經理侯永清、日月光執行長吳田玉及美國在台協會處長孫曉雅（右3）等人出席落成典禮。中央社記者張建中攝 112年3月17日
高通位於竹科的新竹大樓17日落成啟用，台積電歐亞業務暨研究發展資深副總經理侯永清、日月光執行長吳田玉及美國在台協會處長孫曉雅（右3）等人出席落成典禮。中央社記者張建中攝 112年3月17日
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（中央社記者張建中新竹17日電）高通（Qualcomm）位於竹科的新竹大樓今天落成啟用，全球資深副總裁暨首席營運長陳若文表示，高通與台灣的關係更加密切，高通去年在台灣半導體採購金額達新台幣2400億元，預期明年可望進一步達3000億元規模。

陳若文說，高通深耕台灣20年，來台投資初期只有2名員工，1人是硬體工程師，1人是業務，當時與宏達電合作催生PDA手機；目前高通在台團隊已有1700人，分別在台北與新竹上班。

陳若文表示，高通2019年決定動工興建新竹大樓，是高通在美國總部以外第一座自有自建的大樓，也是為半導體與供應鏈設置、規模最大且最先進的工程測試中心。

他說，高通與台灣半導體生態系更加深入合作，去年高通在台半導體採購金額達2400億元，預期明年可望達3000億元；高通累計在台投資達430億元，與生態鏈一起成長。

陳若文表示，高通與台灣的關係比以往更密切，更需要彼此，現在與2019年時的世界不同，不僅有地緣政治影響，還經歷疫情與供應鏈危機，是高通對台灣承諾最堅定的時刻。

竹科管理局長王永壯說，高通新竹大樓的用地原本是竹科管理局要自建，已找好建築師與營造廠，不過著眼未來，希望台灣能與高通有更深層的合作，最後將用地移轉予高通。

高通今天的新竹大樓啟用典禮，合作夥伴台積電歐亞業務暨研究發展資深副總經理侯永清及日月光執行長吳田玉出席，美國在台協會處長孫曉雅也到場祝賀。（編輯：林淑媛）1120317

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陳若文
高通海外首棟自有大樓 新竹大樓3/17落成
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