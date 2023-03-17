刺激經濟 中國央行宣布27日降準1碼

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（中央社記者呂佳蓉北京17日電）為刺激經濟成長，中國人民銀行（央行）今天宣布，決定於3月27日全面降準1碼。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。

中國人民銀行官網17日下午發布，為推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，打好宏觀政策組合拳，提高服務實體經濟水準，保持銀行體系流動性合理充裕，決定於3月27日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。

據陸媒第一財經報導，央行宣布降準的速度之快，超出市場預期。

報導引述仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，受到人民幣匯率、其他主要經濟體加息空間與節奏的不確定性等因素制約，以及目前經濟形勢向上向好、社會預期穩定、發展信心提振等積極因素不斷積累，短期來看降息的必要性和迫切性不算高。

他指出，相比之下，降準可以促使金融機構更有利有效地支持實體經濟、重點領域和薄弱環節，並能補充流動性缺口、增加投放基礎貨幣。

龐溟預計，此次降準後，今年內依然存在繼續降準0.25到0.75個百分點的空間與可能性。

中國人民銀行行長易綱日前表示，目前貨幣政策的一些主要變量處於比較合適的水準，實際利率水準也比較合適，用降準的辦法來提供長期的流動性，支持實體經濟，綜合考慮還是一種比較有效的方式，使整個流動性在合理充裕的水準上。（編輯：楊昇儒）1120317