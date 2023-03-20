商總21日率團抵北京 聚焦兩岸食品金融

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（中央社記者劉千綾台北20日電）隨著中國兩會落幕以及COVID-19疫情趨緩，兩岸工商界逐步恢復實體交流，商總理事長許舒博明天將率團抵達北京，展開為期5天的訪問行程，將針對兩岸農漁業、金融以及人流議題進行交流。另外，工總、三三會和工商協進會也分別規劃在4、5月登陸訪問。

商總秘書長劉守仁今天受訪表示，許舒博21日將率團抵達北京訪問，預計25日返台，主要討論議題為食品流通業、農漁特產以及金融等，包含台商融資、金融業布局擴大等議題。劉守仁指出，除了拜訪國台辦，也在協調安排會見主管機關，就兩岸觀光、人流開放措施進一步討論。

工總秘書長陳益民受訪指出，工總將於4月17日率團訪問中國大陸，為期1週，將拜訪北京、江蘇等台商聚集的重點城市。陳益民表示，出訪受疫情影響隔了很久，希望兩岸重新接上線。

至於交流層級方面，陳益民說「客隨主便」，工總將拜訪國台辦和當地主管機關。陳益民指出，大陸20大和兩會後發布新的經濟政策，工總將進一步了解惠台措施，以及對台商的影響，同時也會向中方反映台商在投資上遇到的問題。

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這也是工總理事長苗豐強上任後首度出訪中國大陸，陳益民表示，距離出發訪中還有約1個月，準備工作陸續進行中，包含理監事出訪名單等。

此外，工商協進會規劃於5月22日與三三會共同組團訪問中國大陸，三三會理事長林伯豐接受中央社記者電話訪問表示，訪問時間為期1週，主要地點有上海市，以及江蘇省的昆山、南京、淮安、鹽城，將拜會省台辦、地區市台辦以及台商協會。（編輯：張均懋）1120320