線上遊戲點數詐騙頻傳 數位部攜手5大業者阻詐

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（中央社記者蘇思云台北23日電）線上遊戲點數詐騙案頻傳，數位部產業署今天表示，已開會召集國內5大遊戲點數業者等研議阻詐措施，並提出線上遊戲防制詐騙暨洗錢指引草案，業者也發揮自律精神從點數業者端、超商端共同阻詐。

近年遊戲點數詐騙態樣多變，依據刑事警察局資訊，這類詐騙案也導致民眾財產損失。

數位發展部數位產業署昨天邀集國內5大遊戲點數業者遊戲橘子集團（Gash）、智冠科技（MyCard）、網銀國際股份有限公司（遊e卡）、萬利線上股份有限公司（Razer Gold）及新加坡商競舞電競有限公司台灣分公司（貝殼幣）等遊戲點數業者，與行政院洗錢防制辦公室、台灣高等檢察署、基隆地方檢察署及刑事警察局等，共同研議阻詐措施。

產業署透過新聞稿表示，遊戲點數具備普遍性及流通性，詐騙態樣多元，需透過各遊戲點數業者共同配合才能有效防堵。去年8月起，產業署多次邀相關部會跟遊戲點數業者共同討論阻詐措施，促成業者與政府機關建立直接溝通管道。

產業署表示，業者也發揮自律精神，針對遊戲點數阻詐提出4大措施。例如，點數業者端導入不定期OTP（一次性密碼）驗證機制；線上遊戲端監控異常情形、禁止海外IP儲值及相關驗證機制；四大超商端依營業額規模進行限額並設置警語；線上客服端增加客服處理人力，並與偵察機關建立聯防通報機制。

產業署在會議提出線上遊戲防制詐騙暨洗錢指引草案，請5大遊戲點數業者，本於社會責任及產業自律精神，針對遊戲點數固有風險、客戶身分認證、地理風險、交易風險與產品風險提供指引，並在會上共同研析阻詐措施。

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產業署已跟5大遊戲點數業者達成共識，未來將定期檢視業者打擊遊戲點數詐騙案件的成效，針對自律阻詐有功的業者，產業署也將給予以行政鼓勵。

為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，產業署強調，除了召開此次會議促成公私部門合作，由源頭端透過遊戲點數業者自律措施阻卻遊戲點數詐騙外，另外也規劃透過多元宣導及教育，提升民眾「識詐」能力。（編輯：潘羿菁）1120323