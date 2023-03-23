玉晶光去年每股賺29.06元並擬配息12元 雙創高

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）光學廠商玉晶光去年在整體手機市場表現低迷下，仍繳出營收、獲利、配息金額均創下歷史新高的成績，每股盈餘（EPS）來到29.06元，逼近3個股本，年增41.6%；董事會決議每股配發12元現金股利。

玉晶光2022年營收新台幣192.15億元，年增14.8%，創歷史新高。在規模經濟效益加上良率拉高帶動下，稅後淨利32.74億元，年增43.5%；每股盈餘29.06元，創歷史新高，連4年賺超過2個股本。毛利率為39.81%，較2021年增加4.45個百分點。

去年第4季玉晶光營收57.46億元，為同期次高，季減19%，年增0.5%；毛利率43.57%，為近8季來新高。稅後淨利8.45億元，年減8.5%，每股盈餘7.49元。

玉晶光今天董事會通過去年盈餘將配發12元現金股利，盈餘配發率為41.3%，為近10年最佳。

玉晶光今天董事會也通過新增大陸子公司茂晶光電（廈門）投資，投資總額為新台幣19.5億元，主要用於擴增生產設備，以因應AR、VR相關訂單需求。（編輯：楊蘭軒）1120323