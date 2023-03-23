上海商銀總經理林志宏將退休 郭進一7/1接棒

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（中央社記者張璦台北23日電）上海商銀董事會今天通過總經理林志宏6月底屆齡退休，7月1日起由執行副總經理郭進一接棒，此案尚需報經金管會核准；同時，董事會通過111年度盈餘，擬分配現金股利每股新台幣1.8元。

上海商業儲蓄銀行今天發布新聞稿表示，林志宏將屆齡退休，7月1日起由郭進一接棒。

上海商銀指出，林志宏民國74年進到上海商銀服務，至今已38年，擔任總經理2年多來，經營績效卓著，去年創造銀行個體稅後盈餘149.4億元，創歷史新高。

至於將接任總經理的郭進一，上海商銀表示，郭進一畢業於中興大學，也是74年進入上海商銀服務，曾擔任承德分行、三重分行、國際金融業務分行（OBU）、新北區域中心、個人金融事業部及企業金融事業部等單位主管。

上海商銀指出，郭進一在100年升任副總經理，102年兼任通路管理部主管，並督導存匯事業部及數位金融處，108年升任資深副總經理，增加督導客戶金融事業部，111年升任執行副總經理，負責督導事業部、通路管理部、債權資產管理處及資訊總處，資歷完備，嫻熟銀行經營與管理。

此外，上海商銀董事會今天同步通過111年度盈餘擬分配現金股利每股1.8元，與前一年度相同，現金股利分配率54.1%。

上海商銀表示，這一現金股利分配案，尚須提報6月13日股東會通過，若按3月23日上海商銀收盤價47元計算，股息殖利率為3.83%。（編輯：林興盟）1120323