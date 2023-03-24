台股收漲50.75點創9個月來新高 週線長紅

（中央社記者韓婷婷台北24日電）台股今天在電子、傳產及生技力挺之下，指數碎步走高，盤中最高點達15921點，進逼萬六大關，收盤上漲50.75點；本週指數漲461點，週線拉出長紅棒。



加權股價指數終場上漲點50.75點，收在15914.7點，漲幅0.32%，成交值新台幣2591.47億元，類股表現以橡膠大漲4.05%最為亮眼，受惠節能、儲能概念的機電、電纜股走勢續強，半導體股在AI題材發燒下，也有凸出表現。



保瑞尾盤勁揚站上700元、大漲46元，帶領生技股價量齊揚，中裕亮燈漲停來到95.7元，智擎、佐登-KY 、杏一、益得、長聖等漲幅都在5%以上。



分析師表示，美國財政部長葉倫在國會表示，政府將會採取措施確保美國人的存款安全，此番保證緩解了投資人的不安情緒，不過包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗集團股價依舊不振，也拖累台股金融族群未能跟上反彈腳步，金控股僅在盤下震盪，金融類指數仍深陷區間格局。



大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，近期因瑞信、矽谷銀行等負面消息引發全球市場動盪波及台股。預期聯準會為維持經濟穩定發展，可望放緩升息步伐，並適時提供資金流動性，減少企業資金斷鏈所造成的連鎖效應。



鄭翰紘指出，AI概念股可望持續受到關注，從資料中心、伺服器、晶片、印刷電路板（PCB）、電腦零組件PC等，都有機會受惠。（編輯：張均懋）1120324