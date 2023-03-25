長園科擺脫連14季虧損 立凱電去年虧損減近3成

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）鋰鐵電池模組廠長園科受惠應用在不斷電系統（UPS）產品獲半導體大廠訂單，去年第4季單季順利轉虧為盈，擺脫連14季虧損。磷酸系鋰電材料廠立凱電則在專利授權挹注下，去年全年虧損減少近3成。

長園科2022年第4季合併營收新台幣1.25億元，稅後淨利1004萬元，每股盈餘（EPS）0.18元，單季營運順利轉虧為盈，擺脫連14季虧損。第4季營業毛利率、營業淨利率、稅後淨利率分別為26%、10%、8%，較前一年由負轉正，繳出三率三升成績。

長園科表示，去年第4季單季營運順利轉虧為盈，主要受惠旗下運用鋰鐵電池於UPS （Uninterrupted Power Supply）不斷電系統成功通過主要國際半導體晶圓龍頭大廠的認證及大量採用，並於去年9月起陸續出貨裝機，挹注長園科2022年全年合併營收達2.07億元，稅後淨損2838萬元，每股虧損0.41元，全年虧損大幅收斂。

長園科指出，除了不斷電UPS電池系統的電池模組外，也積極拓展客製化儲能系統應用的電池模組，有望隨著主要客戶需求持續增溫、接單範圍擴大下，推動營運正向發展。

磷酸系鋰電材料廠立凱電在2022年積極轉型為LFP專利與技術授權的鋰智財供應商，並與第一家客戶簽訂技術授權合約並認列智財授權收入，推升2022年營收較2021年成長126%，2022年稅後淨損較2021年減少29%。

立凱電2022年合併營收7.07億元，稅後淨損3.98億元，每股淨損6元。（編輯：張均懋）1120325