扭轉能源危機 氫能經濟可能成台韓新藍海

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）能源危機衝擊全球經濟，發展新能源在減碳共識與化石能源價格波動下成為各國要務之一，韓國貿易協會（KITA）副會長鄭晚基指出，對先天能源資源匱乏的台灣、韓國而言，氫能可能成為能源危機下的新轉機。

「台灣跟韓國在能源上處境相似」，鄭晚基接受中央社專訪時表示，台韓能源同樣倚賴化石燃料進口，發展再生能源環境都不算好，「台灣可能還比韓國好些，韓國山地多，風場也不好，經常面臨沒有風、無法發電的間歇性問題」。

「所以我認為氫能是台灣跟韓國都蠻值得發展的新能源」，鄭晚基說明，若具有太陽光電或風力發電建設技術，可以與中東、澳洲、智利、加拿大等地區或國家合作，「這些地方適合發展太陽光等再生能源，但現在因為缺乏電力設施等基礎，廢而不用的土地面積可觀」，可藉由協助當地建立再生能源設施，生產氫能後再運送至台灣或韓國使用，「使用綠氫就相當於使用再生能源」。

事實上，韓國政府在2019年就推出氫能經濟發展路徑圖，車廠、能源等企業也爭相投入氫能車、氫能電池、氫能電廠等相關技術與產品開發，進攻應用發展較快的歐美市場。

「但台灣好像還沒有像韓國一樣關注這個領域」，鄭晚基說，台韓都是尖端技術開發、製造強國，在氫能產業上定能找到許多合作方式，除電力設施、綠氫生產設備、電廠設施、各種氫能交通工具外，「氫能製鋼也是個發展方向」，他提到浦項鋼鐵（POSCO）已著手開發相關技術，若台灣鋼鐵業者有意投入，或許也能考慮戰略合作、技術共同開發的可能性。

台韓雙邊貿易額在疫情下持續成長，去年達到564億美元，較2021年成長約11%，鄭晚基對此表示很滿意，但指出雙邊貿易品項超過6成集中在半導體相關產品，「台韓都是半導體大國，在這部分增加貿易往來當然是好事，但也該努力擴大其他領域的交流」。

他特別點出在韓國整體出口占比達11.8%的消耗品項目中，對中國、日本等主要貿易夥伴都有7%、8%占比，對美國則高達22.4%，對台灣則只有3.2%，「還有很大的努力空間」，除食品、化妝品外，智慧家電、醫療用品、健康保健相關產品都是潛力品項。

台灣與韓國地理位置相近，商業上往來卻沒有其他鄰國來得熱絡，鄭晚基指出，大部分台灣與韓國企業對彼此都還抱持著過去的「競爭意識」，但他認為同樣具有以半導體等IT產業為主、缺乏能源等特性的台灣與韓國「比起競爭，更應該合作」，「現在要做的是努力去了解對方，了解後就會有往來，然後會更加深了解」。

繼2月在首爾舉辦台韓合作契機分享會後，KITA 5月也將帶團到台灣舉行商談會，「擴大人的交流、展覽的交流，這些都是更了解對方的方式」，鄭晚基多次強調見面交流的重要性：「見了面才能共同合作規劃。」（編輯：林憬屏）1120326