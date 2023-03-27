凌群攻ChatGPT商機 旗下機器人擬換腦升級

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（中央社記者吳家豪台北27日電）系統整合廠凌群今天召開法人說明會，總經理劉瑞隆表示，人工智慧（AI）技術仍在展現系統整合能力的階段，如果客戶有需求，凌群旗下服務型機器人Ayuda可隨時「換腦」，導入目前最熱門的聊天機器人ChatGPT技術。

劉瑞隆指出，機器人現在非常火紅，主要因為新科技誕生，拓展機器人能提供的服務，尤其ChatGPT展現的能力，讓人們對機器人有高度期望。

他以個人電腦（PC）產業發展為例，90年代是分水嶺，90年代以前以系統整合為主，90年代以後進入量產時期。人工智慧也一樣，還處於展現系統整合能力的階段。

劉瑞隆強調，過去發展PC的經驗，造就台灣引以為傲的電子業，在人工智慧時代也需要掌握類似脈動，現階段需要打造全世界最好的機器人，但是產量不會太大。凌群會持續推出更厲害的機器人，明天在智慧城市展將展示把ChatGPT放到機器人的腦子裡，讓它變成很厲害、很聰明。

凌群Ayuda機器人已打入日本市場，劉瑞隆表示，目前在日本與CIJ公司合作經銷代理，如果在其他國家可以找到合適的經銷夥伴，也期望把機器人推廣到更多地方。

除了標準版Ayuda機器人之外，凌群另推出體型較小的智慧防疫機器人Ayuda Cute，已有國內外企業採用，可部署在出入口通道，透過非接觸方式偵測人臉體溫及口罩。

凌群2022年度合併營收約新台幣59.51億元，年增1.38%；營業利益2.64億元，年增3.76%；歸屬於母公司業主稅後淨利約2.51億元，年增16.17%；每股盈餘2.51元。

以產業別占凌群營收比重來看，金融業與政府機構各占約30%，電信、交通、製造與醫療產業合計近30%。（編輯：潘羿菁）1120327