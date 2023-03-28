彭双浪：下半年景氣看佳 歐美銀行無系統性危機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）台北市電腦公會理事長彭双浪今天預估，下半年景氣會比上半年好，目前看來，歐美銀行財務危機沒有系統性影響。

2023智慧城市展與淨零城市展今天起至31日在台北南港展覽館2館盛大登場，上午舉行開幕典禮，會後彭双浪接受現場媒體短暫採訪。

彭双浪指出，智慧城市展不僅為展覽而辦，而是提出可應用在生活、讓國民有感的智慧整合方案，讓人民更享受智慧成果。

展望今年景氣，彭双浪預期，目前全球通膨未緩解，整體供需仍不平衡，若俄羅斯與烏克蘭戰爭趨緩，金融秩序回穩，通膨可望解決。

他預期，今年產業景氣會越來越好，預期下半年會比上半年佳。

記者提問歐美部分銀行財務危機影響，彭双浪指出，目前看來沒有系統性影響。

媒體提問對目前缺蛋市況看法，彭双浪透露，他自己也買不到蛋，需透過老婆在傳統市場的影響力，才買到2盒蛋。

他建議，農業生產應該要有計畫性和前瞻性，以往例如水果等部分農產品也會產生供需不平衡的狀況，民生用品短缺，全民都有感，未來可將智慧方案導入農業生產和供需供應鏈中。（編輯：趙蔚蘭）1120328