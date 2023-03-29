遠雄來武祥生自詡破風者 助攻觀光業重返疫前榮景

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（中央社記者江明晏花蓮29日電）2020年蘇花改通車後，助攻花蓮地區飯店翻身，卻遭疫情攪局，遠雄來董事長武祥生自詡「破風者」，在疫情期間堅持斥資4億改裝，近期受惠解封旅遊潮，盼觀光業重返比疫前更好的榮景。

遠雄集團旗下遊憩休閒事業今年營收力拚新台幣20億元，其中遠雄花蓮悅來飯店，原本在2020年蘇花改1月正式通車後，有一片大好前景，隨即2月就爆發疫情海嘯，衝擊全台飯店業營運。

遠雄來董事長武祥生在飯店業的資歷超過30年，見證台灣飯店業的變遷，坦言疫情造成的傷害是產業界前所未見，在疫情暫時控制下，2020年7月出現報復性旅遊潮，加上蘇花改效益助攻，遠雄悅來飯店當時營收反較疫情前大增20%至50%，但隨後仍有本土疫情反覆干擾營運。

遠雄遊憩休閒事業當時決定投資逾新台幣4億元，針對旗下遠雄花蓮悅來飯店與遠雄海洋公園進行20年來最大規模整修，歷時2年後在近期完工。

武祥生坦言，當時在疫情期間整改，其實遇到很大的掙扎，畢竟處於「看不到未來、伸手不見五指」的時刻，他自詡為「破風者」，認為就像騎自行車一樣，在高速騎行下，自行車手需要突破空氣阻力以達到最快速度，車隊中的「破風者」就要在前領軍，助攻車隊獲勝。

「所有管理者都沒有辦法在最後一線，一定要站第一線」，武祥生身為帶領的角色，不斷激勵團隊相信願景，也透過舉辦騎鐵馬的團隊訓練活動，讓員工感受「一個人騎不遠、騎不快，一群人騎得到」。

武祥生認為，台灣的旅遊資源豐沛，服務、人力、山海等條件都在亞洲地區很有競爭力，希望把這股力量集結在一起，「從花蓮出發」帶動台灣觀光業重返比疫情前更好的榮景。

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遠雄悅來飯店有70%的員工都是在地花蓮人，目前還有近2成的人力缺口沒有補滿，武祥生談及飯店業普遍的缺工問題，他表示，遠雄悅來飯店不只基層員工缺、管理職也缺，且疫情前就有這樣問題，除了運用數位化工具提升住房與退房流程，減少人力使用，也大幅提升實習生的福利和薪水，接近正職水準。

此外，台灣不少民眾認為，台灣飯店房價太貴，他認為「不是絕對事實，是相對現象」，如果被嫌貴，是意味著價值沒有呈現出來，目前飯店市場上產品參差不齊，有些飯店確實會趁著連假或過年旺季房價往上飆，但如果價格和價值的距離拉近，「就不會被嫌貴」，因此飯店業要在品質上跟進價格。（編輯：趙蔚蘭）1120329