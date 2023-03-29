台企銀：盡力提升盈餘績效 未來年度回饋股東

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（中央社記者謝方娪台北29日電）台企銀董事會日前通過每股配發新台幣0.34元股利，創逾10年新低。台企銀指出，去年升息衝擊導致其他權益項下未實現評價損失增加，但今年債券部位評價已有回升，未來年度成為可分配盈餘將回饋股東。

台企銀今天舉行2022年第4季線上法人說明會。台企銀2022年全年合併稅後淨利達101.22億元、年增98.47%，每股稅後純益（EPS）1.26元，雙雙創下新高。

台企銀主要獲利成長動能來自放款業務提升，受惠2022年利差及放款業務營運量同步擴大，全年利息淨收益達202.28億元，年增13.6%。

台企銀董事會日前通過今年配發新台幣0.34元股利，創逾10年新低，台企銀說明，依金管會規定，若帳列其他權益為負數，須提列相同數額特別盈餘公積，以致縮減台企銀2022年可供分配盈餘空間。

台企銀指出，去年全球經濟面臨通膨、升息及地緣政治風險等諸多變數，金融業營運充滿挑戰，升息對股、債、匯市衝擊反映至台企銀其他權益項下未實現評價損失。

台企銀副總經理陳紹晃說明，2022年第4季末台企銀未實現評價損失有較第3季收斂，盡最大努力提升盈餘績效，力求將未實現評價損失對股利配發影響降至最低。

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陳紹晃強調，台企銀海外債券布局主要以投資等級並持有至到期日為主，持有期間評價損失不會影響到期日贖回價格，另今年升息應會較去年緩和，截至今年2月底債券部位評價已較去年底回升，債券評價提升得以迴轉，於未來年度成為可分配盈餘將回饋給股東。

展望今年業務策略，台企銀表示將定期審視風險管理流程，並依金融情勢及風險變化動態調整資產結構，兼顧風險性資產成長及收益性。在海外業務方面，台企銀將審慎擇優承作海外放款案件，以穩健成長為基調。（編輯：潘羿菁）1120329