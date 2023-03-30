陳建仁出席工商早餐會 盼生醫成下一座護國神山

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中華民國工商協進會30日上午在台北舉行工商早餐會，由理事長吳東亮（右）和行政院長陳建仁（左）共同主持。中央社記者張皓安攝 112年3月30日

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北30日電）行政院長陳建仁上任後今天首次出席工商早餐會，與工商業界代表共商經濟發展策略，陳建仁表示，疫情凸顯生醫產業的重要，希望再生醫療法本會期能在立法院通過，產官界攜手讓生醫產業成為台灣的下一座護國神山。

中華民國工商協進會今天召開工商早餐會，理事長吳東亮和陳建仁共同主持，並邀請財經相關部會首長出席，與逾30位工商企業界代表面對面溝通。

工商協進會從產業提升、經濟振興、淨零轉型、財稅政策、金融監理、人力資源、經營環境等7個面向，提出25項提案，55個具體建議。

陳建仁致詞時強調，疫情凸顯生醫產業的重要性，也印證生技醫療對國家安全的重要戰略地位，政府將持續推動生技產業發展，以及新興醫療戰略技術開發與產業化；陳建仁說，希望「再生醫療法」 能在這次立法院會期通過，與企業共同打造生醫產業，成為下一座護國神山。

新電價4月1日上路，平均電價調漲11%。陳建仁說，俄烏戰爭後，國際燃料價格大幅上升，調整電價實屬不得已，但政府考慮兼顧民生和產業，衡平設計電價調整方案，希望政府和民間共同調適，一起度過這波全球性燃料價格飆漲風暴。

這是陳建仁以院長身分參加工商早餐會，他說，今年是台灣邁向疫後振興復甦的關鍵年，政府除了普發現金每人6000元促進內需，也推動產業及中小企業升級轉型，擴大公共運輸補貼等。根據主計總處預估，在疫後特別預算施行後，今年經濟成長率可達2.5%。

面對疫後觀光旅遊潮，陳建仁表示，政府將透過「加速擴大吸引國際觀光客方案」，讓今年達成600萬人次觀光客來台的目標，並盼明年恢復1200萬人次來台的水準。

陳建仁說，政府推動「投資台灣三大方案」，其中投資台灣三大方案的累計總投資金額超過新台幣2.3兆元，帶來超過14.4萬個就業機會。去年僑外資來台投資金額突破133億美元，年增78%，不但是15年來最高，也寫下歷年第3高，證明國際投資人對台灣具有高度信心。

人才培育方面，陳建仁說，政府積極推動延攬與留用，目前已成立包括11所國家重點產業領域研究學院，包括半導體、金融、循環經濟、人工智慧及跨域科技產業創新等，加速培養產業所需人才。

陳建仁說，1月立法院已三讀通過「氣候變遷因應法」，將2050淨零排放目標入法，他就任後首批公文就是「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，預計4年投入743億元，這不僅攸關國家競爭力，也關係環境永續。

吳東亮致詞時表示，生策會是橫跨醫療、生技、科技及金融4大面向的生醫平台，工商協進會也已經邀請生策會副會長楊泮池擔任顧問，並計畫成立生技委員會，希望生技醫療產業成為台灣另一座護國神山。

吳東亮指出，國發會預測景氣有望在今年4月落底，全球主要央行也有機會在上半年停止升息，台灣整體經濟展望並不悲觀。希望工商界的建言可以協助政府提升經濟，迎接景氣春燕。（編輯：張均懋）1120330