鴻海「0到6歲公司養」3週年 1574名寶寶受惠

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鴻海「0到6歲公司養」育兒津貼3週年，總計有1574名鴻海寶寶受惠，30日上午舉行成果發表活動，鴻海集團總財務長黃秋蓮（中）親自出席與員工眷屬同樂。中央社記者鍾榮峰攝 112年3月30日

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海「0到6歲公司養」育兒津貼3週年，總計有1574名鴻海寶寶受惠，鴻海集團總財務長黃秋蓮今天表示，少子化是國安危機，也是產業危機，鴻海創辦人郭台銘在8年前就有認知，積極打造員工孕育子女的職場環境。

鴻海今天上午舉辦「0到6歲公司養」育兒津貼3週年成果活動，鴻海集團總財務長黃秋蓮、鴻海人資長夏國安親自出席，現場也邀請10多名鴻海寶寶及員工家長到場分享心得。

夏國安表示，鴻海育兒福利津貼從2015年大幅提升，開辦「媽媽福袋」補助，包括現金新台幣7萬元生育基金津貼、價值3萬元的「準媽媽福袋」；此外鴻海也補助準媽媽每月1.5萬元車資，還有每月1萬元的生日紅包，到寶寶3歲足歲。

2020年鴻海開始實施「0到6歲公司養」育兒津貼，加碼補貼成「0到6歲」每月新台幣1.5萬元育兒津貼，若夫妻同為鴻海人，加碼至每月2.4萬元補助，由鴻海協助每名鴻海寶寶健康成長至7足歲前為止，總累計可領126萬元，且不限子女數量。

夏國安表示，過去3年期間，總計有1574名鴻海寶寶受惠「0到6歲公司養」福利津貼，其中有2名員工家中一度同時有4名寶寶符合資格，等於每月可以領到新台幣6萬元補助。

黃秋蓮表示，此次活動是鴻海在COVID-19疫情解封後首次實體活動，分享鴻海推動育兒補貼的成果，讓外界對鴻海有更多認識。

黃秋蓮說，少子化是國安危機，也是產業危機，現在生的越來越少，未來人才也就會越來越少，會降低在國際上的競爭優勢。鴻海創辦人郭台銘在8年前就有認知，積極打造員工孕育子女的職場環境，希望讓員工好好照顧下一代，並為提升國家未來競爭力盡一份心力。

黃秋蓮指出，育兒補貼政策可降低員工經濟壓力，員工敢生也願意生，今年疫情解封後，鴻海會陸續舉辦實體活動，近期在4月份將舉辦親子課程和家庭日，未來也規劃電影日等活動。

黃秋蓮表示，鴻海除了工作外，也有溫暖一面，鴻海關心員工、替員工著想，員工與眷屬都可感受到，歡迎大家加入鴻海集團這個大家庭。

鴻海現場也公布育兒福利統計，符合資格的三寶爸媽有28對、雙寶爸媽有364對，從2015年大幅提高育兒補助後，女性員工比例從2014年的16.9%，到去年比重成長至23.2%，產後留職率從2015年的69%，去年攀升至89.5%。（編輯：張均懋）1120330