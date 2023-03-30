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趨勢科技旗下VicOne與友通擴大合作 攻車聯網資安

2023/3/30 12:30
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（中央社記者吳家豪台北30日電）趨勢科技旗下車用資安公司VicOne今天宣布與工業電腦廠友通資訊擴大合作，將針對快速成長的電動車與連網交通運輸市場，提供網路資安軟體解決方案與服務。

VicOne發布新聞稿指出，各類車輛、交通號誌及物聯網基礎設施隨時都在透過網際網路交換大量資料，VicOne與友通將攜手為各種應用提供嵌入式網路安全解決方案，從設計階段將資安防護軟體嵌入交通運輸工具、車隊管理以及智慧燈桿，為全面連網的交通運輸與智慧城市環境奠定基礎。

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VicOne執行長鄭奕立表示，VicOne與友通擁有共同願景，希望在守護車用網路安全的同時，改善智慧城市的交通運輸，並有效運用蜂巢式車聯網（C-V2X）技術來解決交通阻塞、行人安全及智慧運輸安全等問題。

友通總經理蘇家弘說，將與VicOne共同為全球汽車製造業客戶及智慧城市規劃者提供解決方案，透過資安軟體設計與技術整合來支援下一代連網汽車，打造安全可靠的智慧城市。（編輯：張均懋）1120330

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