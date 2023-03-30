內需商機回溫 百貨業者估女王節檔期成長40%

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儘管2023年有通膨隱憂，京站總經理柯愫吟（中）觀察，目前消費氣氛還是相對熱絡，百貨業影響狀況較小。中央社記者江明晏攝 112年3月30日

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（中央社記者江明晏台北30日電）在解封效益挹注下，百貨內需商機回溫，京站實業今年前2月營業額年增2成，看好疫情陰霾遠離，今年母親節檔期營業額估可成長40%，接近疫前水準，全年營收力拚成長1成。

京站今天宣布，針對母親節檔期推出女王購物節自4月6日開跑，響應政府普發6000元現金祭出優惠，同時因去年同期受疫情干擾，基期較低，今年全檔期營業額估可望成長40%，揮別疫情陰霾，接近2019年疫情前的水準。

在解封效益挹注下，百貨內需商機持續回溫，京站今年前2月營業額年增2成，且幾乎全部品類都成長，餐飲、香氛類較為突出，成長約2成以上，服飾類大約成長15%左右。

儘管今年有通膨隱憂，京站總經理柯愫吟觀察，目前消費氣氛還是相對熱絡，百貨業影響狀況較小，整體而言，仍樂觀看待今年營運一定會比去年成長。

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法人指出，京站去年台北據點全年營業額超過50億元，小碧潭店營業額約4億多元，預估今年全年可望成長1成，主因為今年解封效益挹注，而去年是上半年營運較為衰弱，7、8月後營運開始見到起色。

京站持續拓展據點，到一定規模時可望轉上櫃，目前還有已開幕的竹北龍享廣場委託管理案挹注營業額。在據點擴展上，京站已宣布攜手建商隆遠集團，於桃園藝文特區興建商業大樓，由京站承租20年經營零售商場，京站也參與「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都更案，將規劃萬坪規模商場，兩者都預計在2026年左右開出新據點。（編輯：趙蔚蘭）1120330