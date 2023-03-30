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美律斥資3億研發總部落成 招募車用電聲人才

2023/3/30 15:04
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（中央社記者江明晏台北30日電）電聲元件大廠美律斥資新台幣逾3億元，在台中新建的研發總部正式啟用，在軟硬體與時俱進，也為新市場成立車用等團隊，並針對電動車時代的聲學HMI介面及音響系統等領域招募人才。

美律近年除了整合電聲、軟體、無線與電池4大關鍵核心技術，更致力發展視訊會議設備及車用等新事業體，美律今天發布新聞稿宣布，2021年起斥資新台幣3億元新建全球研發總部，目前已於台中正式啟用。

美律表示，斥資超過3億打造的研發總部，以獨特聲波造型作為外觀特色，隨著客戶的多元化，美律近年在軟硬體與時俱進，研發總部配備無響室、混響室等設備，也為新市場成立車用等團隊。

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美律積極投入新產品與新市場發展，跨入汽車電子進軍車用市場，其中麥克風及汽車喇叭皆已成功打入車用市場，獲得亞洲市場車用客戶訂單，也持續接觸歐美市場車用客戶，希望在2024年切入歐洲的車用供應鏈，並針對未來電動車與自駕車時代的聲學HMI介面及音響系統等領域招募人才。

美律人資長郭佩姍指出，美律重視技術與人才培養，多年來與大學合作電聲碩士學程，成立電聲實驗室，提供科技人才培育金等各項方案，招手具有國際觀的理工科學生。（編輯：趙蔚蘭）1120330

#美律
#郭佩姍
#台中市
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