台灣半導體產業協會新任理事長 台積電侯永清當選

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（中央社記者張建中新竹30日電）台灣半導體產業協會今天召開會員大會，順利選出第14屆理監事，並由台積電歐亞業務、研發資深副總經理侯永清當選新任理事長。

台灣半導體產業協會指出，新當選的理事共15席，包括侯永清、矽品資深副總經理于有志、世界先進董事長方略、力晶總經理王其國、立錡副總經理左仲先、南亞科總經理李培瑛、日月光資深副總經理洪松井、工研院所長張世杰、欣銓副董事長張季明、華邦電總經理陳沛銘、凌陽董事長黃洲杰、力積電董事長黃崇仁、鈺創董事長盧超群、聯電共同總經理簡山傑及聯發科財務長顧大為。

台積電半導體產業協會新當選監事共3席，包括力成協理徐宏欣、漢民總經理陳溪新、創意總經理戴尚義。

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當選的理監事於會員大會後隨即召開理監事會議，選舉常務理事5席，由侯永清、黃崇仁、盧超群、簡山傑、顧大為當選，推選由侯永清擔任理事長，並由陳溪新當選監事長。

台灣半導體產業協會表示，新任理事長侯永清在國際事務方面將參與世界半導體理事高峰會相關會議，積極代表並保護台灣業者。至於國內事務，亦將積極代表產業的共同利益，向政府適時提供產業意見與建言，達成產業共同期望。（編輯：楊蘭軒）1120330