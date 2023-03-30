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與美國討論晶片法案補助 劉德音：有些限制無法接受

2023/3/30 16:38
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（中央社記者張建中新竹30日電）美國晶片法案補助即將接受廠商申請，台積電董事長劉德音今天表示，有些限制條件沒辦法接受，還要與美國政府討論，不能讓台灣廠商營運受到負面影響。

台灣半導體產業協會今天召開會員大會，針對媒體關心台積電是否會申請美國晶片法案補助，擔任協會理事長的劉德音說，還在跟美國政府討論。

劉德音表示，美國晶片法案補助有些限制條件是沒有辦法接受，希望能夠調整到不會受負面影響。他強調，台灣的成功也就是美國的成功，不能讓台灣廠商的營運受負面影響。

美國規定爭取到補助的企業，在取得補助後的10年內，限制自身在中國等有疑慮國家擴大半導體產能的能力，也不能與有疑慮的外國實體從事任何聯合研究或技術授權行為，只要是涉及敏感科技。

針對聊天機器人掀起的熱潮，劉德音說，人工智慧（AI）時代可望更早來臨，影響的是高效能運算，台積電去年高效能運算營收已超越智慧手機，並將成為未來的驅動力。（編輯：潘羿菁）1120330

#劉德音
#美國
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