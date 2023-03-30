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貨櫃三雄法說會輪番上陣 法人：關注美國線換約談判

2023/3/30 18:34
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（中央社記者賴言曦台北30日電）繼陽明海運3月22日召開法人說明會後，萬海航運、長榮海運法說會將分別於3月31日、4月14日登場，由於國際現貨運價持續探底，預估航商今年美國線長約談判進度，將成為法人關注焦點。

上海航運交易所公布的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）3月17日才結束連跌走勢，24日又轉跌，市場期望航商長約換約談判結果，能為營運帶來支撐。

但陽明日前法說會坦言，換約談判速度比以前慢，多數合約恐要到4月才會完成簽約，價格下修幅度不小，但客戶接受的價格仍高於現貨價。

萬海即將在明天召開法說會，公司去年第4季每股虧損新台幣0.01元，成為貨櫃三雄中首家單季出現虧損的航商；2022年稅後淨利930.72億元，每股稅後盈餘（EPS）33.17元，每股擬配息5元，配發率約15%。

分析師接受電訪時指出，從陽明法說會釋出的訊息來看，市場需求回溫不快，研判目前包含承攬商等需求端，都在觀望運價落底的時機；以目前運價表現來看，法人憂心萬海首季恐持續陷入虧損，而第2季虧損會收斂還是擴大，預料將成為法說會上熱門話題。

另外，萬海這次擬配息5元，配發率居貨櫃三雄之末，分析師指出，萬海保守的股利政策，可能會引發看壞未來運價的聯想，預估將成為法人關心的焦點

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至於即將在4月14日壓軸貨櫃三雄召開法說會的長榮，去年稅後淨利3342.01億元、年增39.82%， EPS為87.07元，每股擬配息70元，合計配發現金股利1481.49億元，以稅後淨利3342.01億元計，配發率約44.33%。

分析師指出，長榮運量、航線在全球有一定布局，預估長約換約談判速度會較快，不過這次長榮每股擬配發70元現金股利，因此公司後續現金流狀況，研判將成法說會上的話題。（編輯：潘羿菁）1120330

#萬海航運
#長榮海運
#陽明
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