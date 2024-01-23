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達發衛星定位系統晶片通過車規驗證 攜手聯發科搶市

2024/1/23 15:10
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（中央社記者張建中新竹23日電）達發科技今天宣布，衛星定位系列晶片AG3335MA通過車規AEC-Q100第2等級可靠度標準測試，並與母公司聯發科的Dimensity Auto平台完成系統整合及技術測試，將以整合的解決方案服務全球車廠。

達發科技表示，AG3335MA系列晶片是經由第3方具ISO 17025品質管理系統的車用規格標準實驗室完成AEC-Q100認證；依車輛使用場境的極限耐溫範圍共分為5等級認證，這次是通過第2等級攝氏105度至零下40度等級的可靠度測試。

達發科技資深副總經理楊裕全說，AG3335MA獲得數家客戶導入設計，目前正積極進行ISO 26262汽車功能安全流程及產品的認證，展現達發科技對車用衛星定位晶片於車輛功能安全性和可靠性的承諾，以及進入車用市場的決心。

達發科技自2017年起深耕衛星定位晶片技術領域，目前已居全球前3大廠之列，看好未來車用衛星定位晶片發展機會。（編輯：張均懋）1130123

#達發科技
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