中碳石墨碳微球產品應用鋰電池 年產2千噸銷全球

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）中鋼碳素化學公司目前石墨碳微球產品年產達2千噸，銷售遍布歐洲、美國、日本、韓國、泰國等國，除應用在電動巴士、儲能櫃等鋰電池，近期也推廣至純電力賽車及超級跑車電力系統裝置。

中鋼旗下中碳公司所發展的獨特分餾製程，進一步產製苯、甲苯等基礎化工原料及各種精密碳材料。中碳生產的碳材料產品中以「石墨碳微球」最受矚目，此產品是鋰電池負極材料的重要成份，廣泛應用於儲能裝置。

中鋼透過新聞稿指出，中碳已成功開發可於毫秒內瞬間儲存及釋放電量的「超電容用碳粉材料」產品，並應用於智慧電表、風力發電機變槳系統、不斷電系統等，力助中鋼集團深化儲能及綠能產業材料布局。

中鋼表示，10多年前攜手中碳研發精密碳材料，不僅與鋰電池廠商合作，以協同研發模式開發出具備高功率、長壽命等特性優勢之石墨負極產品，大幅提升中鋼煤焦油副產品循環經濟價值，也投入研發技術資源協助中碳進行製程改善，提升石墨負極產品的品質。

此外，隨著鋰電池電容量的需求日益提高，中鋼目前將發展多年的「碳材料複合化技術」延伸至高電容量新型負極材料的開發，期許將來集團自主開發的石墨負極材料單位電容量能提升1.33倍以上，即每克負極材料的電容量從360mAh（毫安培小時）提高逾480mAh。

中鋼集團為開拓精密碳材料種類與應用領域，於中碳高雄小港廠區建造8條瀝青碳微球生產線，產製石墨碳微球產品前驅物；中碳屏南廠建置高溫石墨化量產線，經多年高溫操作技術開發及操作經驗累積後，中碳自行開發出攝氏3000度高溫下能進行石墨化熱處理關鍵技術，成功自主量產石墨碳微球產品。

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中鋼強調，面對全球減碳浪潮及未來碳中和嚴峻挑戰，集團積極參與鋰電池供應鏈建構，中碳今年將擴充石墨碳微球產能至6000噸及持續開拓銷售市場，近期成功開發的「超電容用碳粉材料」產品可於毫秒之內瞬間儲存與釋放電量。

「超電容用碳粉材料」產品獲得國內、外指標性超級電容及鉛酸電池廠商採用製成快速儲能元件，並應用於智慧電表、風力發電機變槳系統、不斷電系統等裝置，更具能源節約與減碳效益。（編輯：陳仁華）1130124