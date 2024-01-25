SK海力士Q4轉虧為盈 受惠人工智慧晶片需求強勁

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（中央社首爾25日綜合外電報導）全球第二大記憶體晶片製造商韓國SK海力士（SK Hynix）今天表示，在人工智慧（AI）晶片需求驅動下，該公司連續4季虧損後重返獲利。

法新社報導，SK海力士公布第4季營業利潤3460億韓元，去年同期則虧損1.9兆韓元；旗艦產品DDR5和HBM3的銷售強勁。

SK海力士指出，第4季銷售額年增47%，達11.3兆韓元。

然而，受到全年表現不振的影響，年度仍呈現9.1兆韓元虧損。

SK海力士前一次單季獲利出現在2022年第3季，之後受到整體產業低迷的打擊，連續4季呈現虧損。

副總裁金祐賢（Kim Woo hyun）在新聞稿中表示，在漫長的低迷後，SK海力士第4季重返單季營業利潤，主要受惠在人工智慧記憶體領域方面的技術領先。

SK海力士是韓國市值第二大公司，市值超過101兆韓元，落後三星電子（Samsung Electronics）的443兆韓元。三星電子定於1月31日發布財報。（譯者：屈享平/核稿：劉淑琴）1130125