裕隆集團聲明 否認將代理中國汽車品牌比亞迪奇瑞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義、張璦台北28日電）近期市場傳出裕隆集團有意代理中國汽車品牌比亞迪、奇瑞計畫，裕隆集團今天發聲明強調並非事實。經濟部官員則表示，進口車要在台灣上市，必須經過安全檢驗，目前相關部會沒有接到申請案件。

裕隆集團旗下納智捷品牌已進入中國市場，與中國車廠關係良好，市場盛傳中國汽車品牌比亞迪與奇瑞汽車將進軍台灣市場之際，連帶讓裕隆集團也被揣測可能成為代理商。

經濟部官員表示，有注意到社群媒體上的相關傳聞，但現行國內法令未開放中國整車進口，裕隆也已澄清沒有代理傳言所提的中國汽車品牌；而且進口車要在台灣上市，必須經過安全檢驗，目前相關部會沒有接到申請案件。

經濟部官員進一步指出，政府現在攜手裕隆等國內數家車廠，執行汽車國產化、零組件發展等專案計畫，目前已取得成果，未來也會持續加大力道推動。

此外，裕隆集團今天發聲明表示，以價值鏈開放平台及移動服務生態系為發展策略，長期透過多元品牌與多元發展為生態系注入動力。

聲明中指出，針對消費市場的需求經營、導入多元品牌，以策略合作自主研發，導入在地生產、提升自製率、整車進口等多元方式，滿足台灣汽車及移動服務市場的多元需求，會同時兼顧台灣產業的發展。

裕隆集團強調，近期外傳裕隆集團有代理比亞迪、奇瑞品牌的計畫並非事實。（編輯：林淑媛）1130128