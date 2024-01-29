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媒體社論稱遮掩數據 台電：基準不同如何比較

2024/1/29 13:39
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（中央社記者曾智怡台北29日電）媒體社論指台電對數據遮遮掩掩，台電表示，該評論引用2023年「台電售電量」2330億度與2022年「全國電力消費量」2794億度進行比較，「但基準不同如何比較」，盼公共政策的討論應基於正確數據，以免影響公信力。

台電透過新聞稿說明，能源署統計的全國電力消費量，包括台電系統總售電量、能源部門及自用發電設備的自用電量，能源署在「全國電力資源供需報告」裡有明確定義。

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台電指出，若以「台電售電量」來看，2023年售電度數為2330.4億度，較2022年2367.6億度減少約1.6%。其中，工業用戶售電量2023年為1306.2億度，較2022年1357億度減少約3.7%。

台電表示，主因自2022年9月起全球經濟受通膨及升息影響，終端需求開始走弱；截至2023年底，經貿動能仍受通膨及高利率影響，終端需求續呈疲軟，廠商延緩投資，加上產業鏈持續調整庫存，抑低製造業生產表現。（編輯：張良知）1130129

#能源署
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