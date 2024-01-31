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長榮宣布4投資共砸167億 拓展歐洲取意大利海運股權

2024/1/31 17:38
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（中央社記者賴言曦台北31日電）長榮海運今天召開重訊記者會，總經理吳光輝表示，長榮與子公司董事會通過，以共新台幣167.63億元，分別取得台北港貨櫃碼頭公司5.84%股權、意大利海運公司100%股權、斯里蘭卡可倫坡港南亞碼頭5%股權，及英國Evergreen House辦公大樓。

吳光輝說明，台北港為長榮海運位於台灣北部的主要靠泊港，為具有直線型、深水及先進自動化作業的國際碼頭，能滿足大型化船舶作業需求，且營運獲利穩定成長，擬以4.01億元取得台北港貨櫃碼頭公司5.84%股權，交易完成後，長榮持股預計將達33.69%。

吳光輝說，長榮海運也代子公司長榮亞洲說明，為拓展歐洲地區服務網絡，藉由經濟規模降低營運成本，以強化營運彈性，將斥資4.05億歐元（約新台幣136.54億元），取得意大利海運公司100%股權。

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吳光輝表示，長榮子公司永華投資擬以1980萬美元（約新台幣6.16億元），取得斯里蘭卡可倫坡港南亞碼頭5%股權，該碼頭位處通往印度次大陸重要的樞紐深水港，擁有直線式碼頭及水深15米優勢，歷年營運績效良好，交易完成後，持股預計將達10%。

吳光輝表示，長榮子公司長榮海運英國公司擬以5300萬英鎊（約新台幣20.92億元），購入Evergreen House大樓，供辦公室長期營運所需；由於該大樓地理位置良好，除能符合公司長期營運處規劃所需，也能節省租金並具有未來增值潛力。（編輯：潘羿菁）1130131

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