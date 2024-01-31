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長榮：2024年運能供需失衡 海運市況審慎看待

2024/1/31 18:14
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（中央社記者賴言曦台北31日電）巴拿馬運河乾旱，葉門叛軍青年運動（Houthi）持續在紅海區域攻擊商船，推升國際運價位處高檔，長榮總經理吳光輝表示，今年新船下水多且仍存在國際經濟不確定因素，對於今年看法仍是供給大於需求，整體審慎看待。

長榮今天召開重大訊息記者會，說明將斥資新台幣167.63億元，分別取得台北港貨櫃碼頭公司5.84%股權、意大利海運公司100%股權、斯里蘭卡可倫坡港南亞碼頭5%股權，及英國Evergreen House辦公大樓，以強化競爭力。

談到海運市況，吳光輝指出，由於巴拿馬運河乾旱持續，持續影響船舶運轉效率，以長榮為例，影響船舶裝載量約每艘5%，不過長榮已預訂巴拿馬運河的通行權，因此沒有向南繞行的計畫。

紅海部分，吳光輝表示，多數航商選擇向南繞道好望角，造成地中海、歐洲線運能有缺口，以長榮為例，從遠東返航歐洲約70到80天，目前則是100多天，在週轉率不順暢下，推升運價位處高檔，預估紅海事件帶來的影響短期不會停止。

至於未來是否會有造櫃計畫，吳光輝表示，後續會視情況投入相對金額，但目前缺櫃的問題不大。（編輯：張均懋、潘羿菁）1130131

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