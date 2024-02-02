台南三井OUTLET啟動二期開發 南部上演4強爭霸

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（中央社記者何秀玲台北2日電）日本三井不動產集團在台第三家OUTLET「台南三井」，今天宣布啟動2期計畫，樓地板面積約1.8萬平方公尺（約5445坪），預定2025年開幕，未來將與高雄義大OUTLET、SKM Park Outlets以及去年底宣布插旗嘉義的華泰名品城，上演南部OUTLET4強爭霸。

日本三井表示，台南三井2期會持續引進精品品牌、國際性品牌、日系品牌及國內外美食，將是充實二期計畫規劃重點，加上原有一期約190家專櫃，合計達約240家專櫃。

日本三井在台可說是擴張最快的零售集團，今年更是動作頻頻，不但今天宣布台南三井2期將於2025年完工，今年旗下主打日系購物中心的南港LaLaport，預計下半年開出，林口三井OUTLET的2期預定第2季或第3季開幕。

日本三井今天於二期工程預定地舉行興建工程動土儀式，由台灣三井不動產董事長久一康洋主持，邀請台南市長黃偉哲等人出席。黃偉哲說，台南三井2期未來將新增50家專櫃，且該商場鄰近的沙崙綠能科技城，將是台南另一個經濟發展引擎，期待二期完工後為台南市增添消費與生活機能。

未來南部OUTLET市場將出現4強爭霸，台南三井1期2022年開幕，去年營收為新台幣46億元，2期今天宣布動土，樓地板面積為1.8萬平方公尺，加上1期6.4萬平方公尺，合計換算約8.2萬平方公尺（約2.48萬坪），有望讓台南三井營收大增，突破新台幣50億元大關。

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再來是義大OUTLET MALL，去年新品牌進駐逾30家，結合樂園、皇家劇院開拓新客源，營收為新台幣45億元；新光三越旗下高雄SKM Park Outlets，結合鈴鹿賽道樂園與保齡球場設施，去年營收約台幣36億元。

華泰名品城來勢洶洶，位於桃園青埔的華泰名品城OUTLET，因具精品招商能力，2022年起連續兩年突破百億元後，去年底宣布插旗高鐵嘉義站，商業面積3.3萬平方公尺（約9982.5坪），將分成三期開發，第一期預計2028年開幕，南部OUTLET市場將形成4強爭霸局面。（編輯：林淑媛）1130202