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中國智慧手機AP首季出貨估持平 聯發科市占54.2%

2024/2/5 11:14
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（中央社記者張建中新竹5日電）研調機構DIGITIMES預估，2024年第1季中國智慧手機的應用處理器（AP）出貨量將較2023年第4季持平，聯發科市占率可望攀高至54.2%，穩居龍頭地位。

DIGITIMES分析師簡琮訓表示，中國市場消費力道尚未回復過去水準，加上海外市場步入淡季，零組件庫存水位依然偏高，影響2024年第1季中國智慧手機的AP出貨量將僅維持與2023年第4季相當水準。

簡琮訓指出，隨著中國手機品牌業者產品陸續搭載聯發科新發表的旗艦AP天璣9300，有助於聯發科2024年第1季市占率提升至54.2%，穩居中國智慧手機AP龍頭地位。

簡琮訓預期，中國智慧手機2024年出貨將僅小幅增加，AP出貨量同步成長約4.1%，聯發科市占率應可高居第1，海思在華為品牌光環加持下，出貨情況備受關注。（編輯：潘羿菁）1130205

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