行員私下查客戶資料 中信銀違個資法挨罰12.5萬

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（中央社記者謝方娪台北6日電）金管會銀行局公告，中信銀行行員等3人非基於業務上需求，透過電腦系統私下查詢客戶個資，違反個人資料保護法規定，對此開罰中信銀新台幣12.5萬元罰鍰。

金管會銀行局公布，中國信託商業銀行行員等3人非基於業務上需求，透過電腦系統私下查詢客戶個人資料，違反個資法第20條第1項規定，銀行局決議開罰中信銀12.5萬元。

金管會證期局公告，檢查局先前赴大展證券辦理一般金檢，發現5項缺失，包括業務員受理公司董事未經授權以電話代理客戶下單、未將參與自營部門每日晨會董事納入利益衝突檢核對象、未訂定執行高齡客戶外的他人以電話代指示交易管控措施、外部人員遠端連線管理規範不夠完備、未訂定個資檔案安全維護計畫及業務終止後個資處理方法等。

針對大展證券未善盡監督管理責任且未落實內控制度，證期局決議開罰54萬元。

另證交所2023年2月與券商公會查核永豐金證券敦北分公司，發現有業務員違規接受客戶全權委託且未依客戶指示下單，針對永豐金證券未善盡監督管理責任及未落實執行內控制度，證期局公告開罰永豐金證券48萬元。（編輯：林興盟）1130206