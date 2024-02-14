美1月CPI年增率高於預期 美股收低道瓊重挫524點
2024/2/14 06:14
（中央社紐約13日綜合外電報導）美國1月消費者物價指數（CPI）年增率3.1%，高於市場預期，降低美國聯邦準備理事會（Fed）早日降息的希望，美國股市今天收低，道瓊工業指數重挫524.63點。
美國勞工部今天公布，美國1月消費者物價指數年增率3.1%，低於去年12月的3.4%，但未如市場預期跌破3%關卡，降至2021年3月以來最低的2.9%。反映物價基本趨勢的核心CPI年增率維持3.9%，高於市場預期的3.7%。
道瓊工業指數重挫524.63點或1.35%，收38272.75點。
標準普爾指數大跌68.67點或1.37%，收4953.17點。
那斯達克指數劇跌286.95點或1.80%，收15655.60點。
費城半導體指數狂跌91.863點或2.01%，收4468.176點。（譯者：陳政一）1130214
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