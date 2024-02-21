全福不放棄乾眼症用藥 擬明年進行第二個三期臨床

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（中央社記者何秀玲台北21日電）興櫃新藥公司全福生技今天舉辦法說會，由於去年12月乾眼症新藥BRM421，第一個三期臨床試驗解盲失利，董事長林羣表示，不會放棄研發該新藥，將根據數據結果，採新賦形劑進行後續試驗，預定明年初進行第二個三期臨床。

此外，他提到，為擴充產品線已與產業界密集規劃，以併購與授權方式引進新品項。

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林羣表示，此乾眼症新藥第一個三期臨床試驗結果，雖不如預期，但第二次三期臨床實驗，會依照原訂計劃與規劃時程繼續執行下去，這次不如預期的試驗結果，並不會影響後續開發進度。

他並指出，為了擴充產品線，今年將有三大策略，一是進行有效策略性併購，針對開發晚期的產品，且與全福目前產品線相關領域的公司進行併購；二是引進授權新案，包括免疫療法、ADC等領域新藥；三是孵化有潛力新技術，針對臨床前期的技術進行共同開發。他希望「今年第1季能有好消息」。（編輯：黃國倫）1130221