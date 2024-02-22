聯電：與英特爾合作開發12奈米製程 具經濟效益

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（中央社記者吳家豪舊金山21日電）晶圓代工廠聯電與英特爾今年1月宣布將在美國合作開發12奈米製程平台，聯電共同總經理王石今天表示，因應外在環境變化，雙方合作是一件「合理的事情」，也存在經濟效益及互補優勢，加速技術發展時程與擴展全球布局。

因應行動、通訊基礎建設和網路等市場快速成長需求，聯電與近年積極發展晶圓代工服務的英特爾（Intel）結盟，雙方將在英特爾美國亞利桑那州廠開發和製造12奈米製程平台，預計2027年投入生產。

王石今天出席在美國聖荷西舉辦的Intel Foundry Direct Connect活動受訪指出，當外在環境變化時，一定要去適應新的環境，藉由整合英特爾工廠資源，可以避免聯電自行蓋廠卻供過於求的情形。

「從很多面向來看，我們覺得這是一件合理的事情，經濟效益也存在，又能夠sustainable（永續）。」王石說，如果雙方合作模式是對的，未來還有很多發展的可能性。

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他強調，聯電與英特爾的合作關係，將即時為客戶提供更具有競爭力的技術平台、穩健的生產基地、高效且充足的產能，以及更有韌性的供應鏈。聯電客戶可以延續與聯電的合作，根據在28、22奈米成功的經驗，因應終端市場對產品的需求，無縫接軌到關鍵的12奈米技術節點。

王石表示，面對外在環境的快速變化和挑戰，產業之間更需要加強彼此的合作關係，唯有創新與快速應變的企業才能生存。英特爾與聯電的12奈米合作，善用雙方的互補優勢，不只加速技術發展時程，更擴展了全球布局。（編輯：張良知）1130222