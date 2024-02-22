輔信小金雞暄達醫學 預計2/27以每股50元登興櫃

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（中央社記者何秀玲台北22日電）電腦周邊大廠輔信轉投資子公司暄達醫學，主力產品為醫療級氣墊床等業務，2023年自結每股盈餘2.51元，預計2月27日以每股50元登錄興櫃。

暄達醫學今天舉辦興櫃前法人說明會，主要產品包括醫療級氣墊床、負壓傷口治療機及相關敷料。暄達醫學總經理王智緯表示，未來營運動能除了持續耕耘歐美市場外，將拓展至中東、亞洲或台灣市場，搭配新產品開發，今年營運表現可期。

暄達醫學產品營收占比，以醫療級氣墊床占比近9成最高，已進入歐美及紐澳市場，負壓傷口治療機占比居次。

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王智緯說，負壓傷口治療機已取得美國FDA、台灣食藥署TFDA及巴西醫材認證，並已出貨，台灣市場已落地到部分醫療院所；未來隨著市場推展，預計銷售將逐步成長，希望負壓傷口治療機未來營收占比提升為15%至20%。

暄達醫學2022年營收為新台幣3.35億元，稅後純益2885萬元，年減10.7%，每股純益2.06元；2023年營收4.66億元，自結稅後純益4465萬元，年增54.7%，每股純益2.51元。（編輯：張良知）1130222