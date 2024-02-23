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尹崇堯：南山開賣投資型保單時機快了 樂觀看今年

2024/2/23 12:51
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（中央社記者謝方娪台北23日電）南山人壽因境界系統出包，2019年9月遭金管會勒令停止銷售投資型保單，歷時逾4年取得金管會認可，今年1月2日起解禁。董事長尹崇堯今天笑談重啟銷售時機點「快了」，並樂觀看今年景氣。

南山人壽因境界系統出包，2019年9月17日遭金管會勒令停止投資型保單新契約業務，必須待整體系統改善完成、取得第三方專業機構認證並報經金管會同意後，才可恢復開賣投資型保單。歷時逾4年，金管會今年1月2日發函認可南山人壽境界系統改善，解除銷售禁令。

台灣金融研訓院、證基會及保發中心今天上午舉行第1屆永續金融評鑑頒獎典禮，表揚首屆評鑑各業別排名前20%業者，因南山人壽入圍保險業前段班，尹崇堯今天親自出席頒獎典禮受獎。

他在典禮後接受中央社採訪表示，展望今年景氣，預期降息環境會不錯，台灣景氣應該會很好，他審慎樂觀看待，南山人壽今年業績也會努力。

在金管會解除投資型保單銷售禁令後，南山人壽如火如荼展開教育訓練及輔銷工具準備作業，尹崇堯也笑著透露重啟銷售時間點「快了」，市場很快會從南山人壽業務員那裡聽到好消息。（編輯：潘羿菁）1130223

#尹崇堯
#金管會
#南山人壽
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