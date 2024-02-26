睽違逾4年 南山人壽24日重返投資型保單市場

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（中央社記者謝方娪台北26日電）南山人壽因境界系統出包，遭金管會勒令停售投資型保單，耗時逾4年改善後，金管會同意於今年1月2日起解禁。南山人壽內部已發布公文通知自2月24日起重新開賣投資型保單，對今年壽險業新契約保費助力程度，也受外界高度矚目。

南山人壽因境界系統出包，2019年9月17日遭金管會勒令停止投資型保單新契約業務，必須待整體系統改善完成、取得第三方專業機構認證並報經金管會同意後，才可恢復開賣投資型保單。歷時逾4年，金管會今年1月2日發函認可南山人壽境界系統改善，解除銷售禁令。

在金管會解除投資型保單銷售禁令後，南山人壽如火如荼展開教育訓練及輔銷工具準備作業，南山人壽董事長尹崇堯23日接受中央社採訪時透露，重啟銷售時間點「快了」，市場很快會從南山人壽業務員那裡聽到好消息。

據悉，南山人壽已發布公文，自2月24日起重新開賣投資型保單，首波上架2張商品搶市，今天為南山人壽確定重新開賣投資型保單後首個工作日。

南山人壽今年1月新契約保費收入達新台幣91.8億元，年增21%。南山人壽業務員登錄人數高達3.6萬人，在業務大軍重啟銷售投資型保單下，今年南山人壽新契約保費收入變化也將受市場高度矚目。

根據壽險公會統計，2023年壽險業新契約保費收入（加計認列在負債項下收入）僅6713.68億元，年減13.1%，連2年呈現雙位數衰退。2023年全年壽險業新契約保費收入跌破7000億元大關，更下探近17年新低。

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不過，壽險業樂觀預估今年新契約保費收入有望谷底反彈，擺脫衰退命運，且可望一舉出現雙位數成長動能，主要有4大因素支撐，包括低基期效應、美國有望降息、資本市場可望回穩及南山人壽獲准重返投資型保單市場等。

一家外商壽險高層表示，南山人壽今年1月獲金管會核准重新開賣投資型保單，估對今年投資型保單市場將有提振效應；另一家壽險高層也指出，隨美國今年有望降息，市場預期銀保通路銷售動能有望回溫，另投資型保單與資本市場連動性高，市場多看好台股今年延續多頭行情，亦有助投資型保單銷量。（編輯：潘羿菁）1130226